Meer geshopt in week voor pakjesavond dan vorig jaar

Het winkelend publiek in Nederland rekende in de week voor pakjesavond vaker af dan een jaar eerder, zowel in de winkels als online. Zaterdag was in winkels de drukste dag, zegt Betaalvereniging Nederland. Naar schatting rekenden mensen die dag ruim 20 miljoen keer iets aan de kassa in de winkel af voor een totaalbedrag van 579 miljoen euro, aldus de organisatie.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar lagen de aantallen pinbetalingen en de omzet de afgelopen week ruwweg 5 procent hoger, stelt de Betaalvereniging. Dat is wel minder dan de toename van 7 procent van het aantal pinbetalingen in de eerste tien maanden van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal onlineaankopen via betaalplatform iDEAL blijft bovendien groeien. Het bedrijf zegt dat er op 1 december 4,28 miljoen iDEAL-transacties plaatsvonden, tegenover 3,7 miljoen betalingen op een gemiddelde dag. Op dezelfde dag in 2022 ging het om 3,75 miljoen iDEAL-betalingen. Ook de rest van de week in aanloop naar pakjesavond werd er online vaker afgerekend dan vorig jaar en dan op een gemiddelde dag.