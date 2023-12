Nvidia wil netwerk van chipfabrieken voor AI in Japan bouwen

Het Amerikaanse chipconcern Nvidia wil in Japan een netwerk van chipfabrieken voor kunstmatige intelligentie (AI) bouwen om zo een soort ‘ecosysteem’ voor AI in het land te creëren. Dat heeft Nvidia-topman Jensen Huang gezegd bij een bezoek aan de Japanse minister van Economische Zaken.

Nvidia gaat ook een onderzoekslaboratorium opzetten voor AI en investeren in lokale startups. De onderneming wil daarbij samenwerken met Japanse onderzoeksinstellingen, organisaties en bedrijven, aldus Huang bij de ontmoeting met economieminister Yasutoshi Nishimura. Huang had eerder ook een gesprek met de Japanse premier Fumio Kishida om te praten over AI.

Japan wil leidend worden op het gebied van AI en is al bezig miljarden aan subsidies te verstrekken voor uitbreiding van de chipindustrie. De grafische chips van Nvidia worden veel gebruikt voor AI-ontwikkeling door grote Japanse bedrijven als bijvoorbeeld SoftBank, NEC en Nippon Telegraph & Telephone.