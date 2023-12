Onderzoek: Britten doen rustig aan met uitgaven kerst

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk lijken minder uit te geven aan hun kerstinkopen. Accountants- en adviesorganisatie PwC verwacht op basis van onderzoek dat Britten zo’n 20 miljard pond (omgerekend ruim 23 miljard euro) zullen uitgeven. Dat is 13 procent minder dan vorig jaar. Aanleiding lijken de gestegen kosten voor levensonderhoud in het land.

Ook de hoge kortingen tijdens koopjesfestijn Black Friday wisten minder Britten naar winkels te lokken. Weliswaar steeg de omzet van de detailhandelssector in het Verenigd Koninkrijk in november met 2,7 procent, toch was die stijging een jaar eerder 4,2 procent. Dat concluderen het British Retail Consortium en advies- en accountantsconcern KPMG in een ander dinsdag verschenen onderzoek.

PwC houdt nog wel rekening met een opleving. Zo is het aandeel mensen dat zegt minder uit te geven in het kerstseizoen gedaald van 30 procent in september naar 18 procent nu. Daarbij geeft het adviesbureau aan dat de meeste Britten van plan zijn hun aankopen in de eerste twee weken van december te doen. Houden Britten toch hun aankopen beperkt, dan kan dat leiden tot overtollige voorraden met uitverkopen in januari tot gevolg.

Volgens Paul Martin, hoofd detailhandel binnen KPMG in het Verenigd Koninkrijk, hebben de gestegen kosten voor levensonderhoud een “tol geĆ«ist” bij de kerstuitgaven. Martin verwacht dat er een langdurige periode van gerichte kortingen aankomt. “Omdat retailers hard concurreren om een krimpende pool van bestedingen en voorraden moeten opruimen”, zo legt hij uit.

KPMG waarschuwt verder dat veel winkels in het Verenigd Koninkrijk het moeilijk hebben. Met name webshops kampen met teruglopende verkoopcijfers, al meer dan 28 maanden op rij. De situatie lijkt er volgend jaar bovendien niet beter op te worden, zo is de verwachting. De belasting voor bedrijven in het land gaat dan namelijk omhoog, evenals het minimumloon.