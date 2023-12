Ratingbureau bezorgder over financiën Chinese overheid

Kredietbeoordelaar Moody’s ziet de financiële risico’s voor de Chinese overheid toenemen. Het ratingbureau verandert zijn rapportcijfer voor de financiële gezondheid van het Aziatische land nog niet, maar verlaagt de vooruitzichten wel naar “negatief”. Dat betekent dat Moody’s rekent op een afwaardering in de toekomst.

Analisten van het bureau verwachten dat de centrale overheid in Beijing lokale overheden financieel te hulp schiet, omdat die in de problemen zijn gekomen door de vastgoedcrisis in het land. Daarnaast blijft de met problematische schulden overladen vastgoedsector krimpen. Moody’s is ook somberder over de kredietwaardigheid van China doordat de economische groei waarschijnlijk afzwakt in vergelijking met de sterke groeicijfers in eerdere jaren.

Staatsobligaties van China, de op een na grootste economie ter wereld, hebben nu nog altijd een kredietoordeel van A1. Dat is enkele plekken onder het hoogst haalbare kredietoordeel, maar betekent nog altijd dat Moody’s beleggingen in schuldpapier van China als veilig beschouwt.

Lokale overheden kampen zelf met hoge schulden. Een van hun belangrijkste inkomstenbronnen was de verkoop van land aan vastgoedontwikkelaars. Maar die sector raakte zelf in de problemen door hoge schulden, waardoor ze nu veel minder investeren in de aankoop van land.

Analisten van Moody’s denken dat een reddingsoperatie voor lagere overheden complex is. Beijing hamerde er eerder namelijk op dat regionale besturen zelf werk moeten maken van het afbouwen van hun schuldenlast.

Tegelijkertijd wil China hervormingen doorvoeren waardoor consumptie en een hoogwaardige maakindustrie belangrijkere pijlers van de economie worden dan nu. Maar onvoorspelbaarheid over het beleid van Beijing kan de uitgaven van huishoudens en investeringen vanuit de private sector volgens Moody’s afremmen.

Moody’s wijst er tegelijkertijd op dat de economische groei van China nog altijd sterk is, waardoor het land bestand is tegen een schok. Daarnaast kan de centrale overheid op dit moment nog gemakkelijk nieuwe schulden aangaan. Daarom blijft het A1-oordeel nu nog in stand.

Het Chinese ministerie van Financiën verklaarde teleurgesteld te zijn in de verslechterde vooruitblik van Moody’s. De zorgen van het ratingbureau over de groeivooruitzichten van China zijn volgens het ministerie onnodig.