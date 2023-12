Stakingacties tegen Tesla breiden zich uit naar Denemarken

Havenarbeiders en chauffeurs in Denemarken gaan zich aansluiten bij de stakingsacties in Zweden tegen autofabrikant Tesla. De grootste vakbond van Denemarken zegt binnen ongeveer twee weken te stoppen met het lossen en transporteren van Tesla-auto’s die zijn bestemd voor de Zweedse markt.

De bond wil daarmee zijn solidariteit tonen met de stakingsacties in Zweden. De grootste vakbond van Zweden is verwikkeld in een conflict met Tesla om een collectieve arbeidsovereenkomst te krijgen voor zijn monteurs. Eind oktober legden zo’n 130 medewerkers van tien Tesla-werkplaatsen in Zweden het werk neer. Leden van andere vakbonden, waaronder postbodes, havenarbeiders en schoonmakers, hebben zich uit sympathie aangesloten bij de actie. Zo blokkeren havenmedewerkers het laden en lossen van Tesla-auto’s.

Tesla probeert via Denemarken die blokkade te omzeilen, maar Deense havenmedewerkers gaan dus ook stoppen met het lossen van auto’s van het merk die zijn bestemd voor Zweden. Ook chauffeurs die de auto’s naar Zweden rijden leggen het werk neer. De levering van Tesla’s voor Deense klanten gaat wel gewoon door.