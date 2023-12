Storing bij Rabobank, problemen met iDEAL- en pinbetalingen

Klanten van de Rabobank ervaren last van een storing bij hun bank. Zo kunnen zij onder meer onlinebetalingen via betaalplatform iDEAL niet afronden. Ook is pinnen in de winkel in veel gevallen niet mogelijk, meldt een woordvoerder.

Verder kunnen klanten hun rekeningsaldo niet inzien. De oorzaak van de storing zou liggen in een technisch probleem. De zegsman treedt daarover niet in detail, maar zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

De storing lijkt vooralsnog alleen bij Rabobank te spelen. Volgens een woordvoerder van Currence, het bedrijf achter iDEAL, werkt bij het betaalplatform “alles zoals het zou moeten”.