Trailer GTA VI vrijgegeven, game verschijnt in 2025

Spelontwikkelaar Rockstar Games heeft maandag een eerste trailer vrijgegeven van de langverwachte game Grand Theft Auto VI. Het spel verschijnt in 2025.

Fans wachten al tien jaar op GTA VI. De vorige versie van het spel, GTA V, verscheen in 2013. Er werden meer dan 190 miljoen exemplaren van verkocht. De eerste versie van Grand Theft Auto, een van ’s werelds meest populaire computerspellen, verscheen in 1997.

Eigenlijk zou de trailer pas dinsdag online verschijnen, melden Amerikaanse media, maar dat werd naar voren gehaald omdat eerder op de dag al beelden waren uitgelekt op X. In september werd Rockstar Games ook al getroffen door een lek. Toen verschenen tientallen video’s van het nieuwe spel op een forum.

In de nieuwe game vertolken een vrouw en een man samen de hoofdrol. Het verhaal speelt zich af in een fictieve stad die is gebaseerd op Miami. Rockstar Games, onderdeel van Take-Two Interactive Software, heeft geen precieze releasedatum bekendgemaakt.