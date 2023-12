Vliegverkeer luchthaven München hervat, nog wel grote beperkingen

Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van München wordt geleidelijk hervat. Dinsdagochtend konden vliegtuigen niet landen of opstijgen als gevolg van voorspelde ijzel. Wel waarschuwt de luchthaven dat reizigers rekening moeten houden met “massale beperkingen”.

Zo meldt een woordvoerder dat nog slechts 100 van de in totaal 770 starts en landingen die voor dinsdag gepland stonden uitgevoerd kunnen worden. Het vliegveld in München heeft al dagen last van het winterweer. Verschillende passagiers zitten daardoor al dagen vast op de op een na grootste luchthaven van Duitsland.

Schiphol meldde dinsdagochtend dat de meeste vluchten van en naar München die op de planning stonden, zijn geannuleerd. In totaal gaat het om zestien vluchten. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa ging er eerder van uit dat de beperkingen ook de rest van de week nog aanhouden.

De Duitse weerdienst verwacht ook voor de komende nachten ijzel, vooral in het zuiden en oosten van de deelstaat Beieren. Het is nog niet zeker of dit tot nieuwe problemen voor de luchthaven zal leiden.

Ook het treinverkeer in Beieren komt weer op gang, waaronder de langeafstandstreinen naar Oostenrijk. Wel rijden er minder treinen dan normaal. In de loop van de dag moet dat aantrekken, bijvoorbeeld op trajecten richting Stuttgart en Neurenberg. Om het spoor weer begaanbaar te maken, zijn extra sneeuwruimers ingezet. Passagiers wordt nog wel steeds geadviseerd hun treinreis waar mogelijk uit te stellen tot woensdag.