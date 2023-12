AFM: risico op onverantwoord lenen door fouten krediettoets

Consumenten lopen bij het aanvragen van een lening het risico om onverantwoord veel krediet te krijgen door fouten in geautomatiseerde processen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder zegt duizenden meldingen te hebben gekregen over dit soort problemen.

Als een particulier geld wil lenen moeten de kredietverstrekkers eerst nagaan of diegene wel genoeg inkomsten heeft om niet in de financiële problemen te raken door het krediet. Die acceptatieprocessen worden steeds meer geautomatiseerd. De AFM ontvangt echter vaker meldingen over fouten met dit proces.

Volgens de toezichthouder hebben kredietaanbieders bij ruim 10.000 consumenten met een consumptieve of hypothecaire lening ‘herstelmaatregelen’ moeten nemen. “De AFM ontvangt steeds vaker incidentmeldingen van kredietaanbieders over fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen”, aldus de organisatie.

Om consumenten te beschermen tegen overkreditering gaat de AFM zich volgend jaar richten op fouten in IT-systemen. “Kredietaanbieders dienen met een integere en beheerste bedrijfsvoering overkreditering, door incidenten in de acceptatieprocessen, te voorkomen”, stelt de toezichthouder. De AFM benadrukt dat verstrekkers van leningen incidenten direct moeten melden.