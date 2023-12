Bloomberg: TikTok-moeder ByteDance 268 miljard dollar waard

De waarde van het Chinese moederbedrijf ByteDance van de populaire filmpjesapp TikTok bedraagt nu ongeveer 268 miljard dollar, omgerekend bijna 250 miljard euro. Dat heeft persbureau Bloomberg berekend op basis van een terugkoop van aandelen door ByteDance.

Volgens ingewijden wil ByteDance voor 5 miljard dollar aan aandelen van investeerders terugkopen. Daarbij wordt een prijs geboden van 160 dollar per aandeel. Op basis daarvan wordt ByteDance dan gewaardeerd op 268 miljard dollar, aldus Bloomberg. Het niet-beursgenoteerde ByteDance behoort daarmee tot de waardevolste bedrijven van China. ByteDance zou plannen hebben voor een beursgang.

De huidige waardering van ByteDance is wel lager dan de circa 300 miljard dollar waarop het bedrijf in 2022 nog werd gewaardeerd. In 2021 ging het nog tussen de 300 miljard en 400 miljard dollar.

TikTok en de Chinese tegenhanger Douyin zijn vooral populair onder jongeren en zogeheten influencers. TikTok ligt ook in veel landen onder vuur omdat het te weinig zou doen om nepnieuws en haatzaaiende berichten tegen te gaan en de privacy van kinderen te beschermen.

Ook zijn er in veel landen zorgen dat gegevens van gebruikers van TikTok bij de Chinese overheid terecht kunnen komen. Daarom mogen in meerdere landen ambtenaren niet TikTok op hun werktelefoon te hebben. Ook bij instellingen van de Europese Unie is er een verbod op TikTok op zakelijke telefoons.

Onlangs werd nog bekend dat ByteDance zich terugtrekt uit computergames. Bij de gametak van het bedrijf komen daardoor honderden banen te vervallen.