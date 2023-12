Duitsland wekt minder stroom op door economische vertraging

Duitsland heeft in het derde kwartaal van dit jaar ruim 20 procent minder stroom opgewekt en aan het net geleverd. Dat is vermoedelijk het gevolg van de economische vertraging in het land. Daardoor verbruikten energie-intensieve industrie├źn minder elektriciteit. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis werd er afgelopen kwartaal ook meer elektriciteit uit het buitenland ingevoerd.

In totaal werd er in Duitsland 94,2 miljard kilowattuur elektriciteit opgewekt. De opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen steeg met ruim 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarmee zijn hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens en zonneparken, volgens het bureau goed voor meer dan 60 procent van de totale opgewekte elektriciteit.

De opwekking uit conventionele energiebronnen zoals steenkool en aardgas daalde daarentegen met bijna 43 procent. Dat komt overeen met een aandeel van bijna 40 procent in de totale elektriciteitsopwekking.