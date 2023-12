FNV: 24 uursstaking bij ijsfabriek Ben & Jerry’s in Hellendoorn

De ijsfabriek van Ben & Jerry’s in Hellendoorn gaat donderdagochtend vanaf 07.00 uur, 24 uur lang plat, meldt FNV. Volgens de vakbond leggen medewerkers het werk neer uit onvrede over het uitblijven van een goede cao bij hun moederbedrijf Unilever.

“Voedingsindustrie roept de multinational op om snel aan de eisen van de duizenden medewerkers te voldoen. Nieuwe acties zijn anders niet uitgesloten”, stelt de bond.

FNV is al maanden in onderhandeling over de lonen van personeel. De werkgever wil niet verder gaan dan 9 procent extra loon over de komende twee jaar. De bonden willen echter dat de inflatie wordt gecompenseerd en eisen 14 procent meer loon over één jaar. “Daarmee lopen de lonen weer gelijk met de inflatie”, aldus FNV.

Vakbonden FNV en CNV stuurden eerder een ultimatum, maar kregen geen antwoord. Bij ijsfabriek Ben & Jerry’s werken nu zo’n 180 mensen.

Unilever zegt de geplande staking te betreuren. “We hebben de vakbonden laten weten altijd open te blijven staan voor een gesprek omdat naar onze mening acties nooit een oplossing zijn”, stelt een woordvoerster. Volgens het bedrijf is er eind september een goed eindbod gedaan aan de bonden. “De gesprekken tussen Unilever en de vakbonden hebben echter nog niet geleid tot overeenstemming en dus nog niet tot een nieuwe cao.”