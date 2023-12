Google lanceert nieuw model voor kunstmatige intelligentie

Google komt met een nieuwe technologie voor kunstmatige intelligentie (AI). Het model heeft de naam Gemini gekregen. Google zelf noemt de lancering “een grote mijlpaal in de ontwikkeling van AI en het begin van een nieuw tijdperk voor ons”.

Gemini is vanaf woensdag beschikbaar. Hij zit onder meer in de nieuwste Pixel-smartphones van Google. Mensen die geluidsopnames maken met de Recorder-app op de telefoon kunnen de kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld opdracht geven om een samenvatting te schrijven van de gesproken tekst. In chatprogramma’s kan de technologie antwoorden voorstellen. Dat begint met WhatsApp, maar later moeten ook andere apps worden toegevoegd.

Gemini wordt ook ingebouwd in de chatbot Bard van Google. De AI beheerst eerst alleen nog Engels, maar het is de bedoeling dat hij later ook in andere talen kan worden gebruikt. De kunstmatige intelligentie wordt ook toegevoegd aan de Chrome-browser en aan de zoekmachine van Google.