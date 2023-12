Hogere opening in de maak voor beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen lijken woensdag hoger te gaan beginnen. De aandacht van beleggers zal onder meer zijn gericht op de cijfers van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat ADP-cijfer loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt.

De AEX-index in Amsterdam stevent volgens de openingsindicatoren af op een winst bij aanvang van ongeveer 0,4 procent. Dinsdag steeg de AEX 0,5 procent tot 774,07 punten.

Het banenrapport van de overheid wordt nauwlettend bekeken omdat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Volgend week komt de Fed met een nieuw rentebesluit. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de Fed volgend jaar de rente kan gaan verlagen.

Op de beurzen in AziĆ« waren woensdag groene cijfers te zien, na verliezen een dag eerder. In Tokio steeg de Nikkei 2 procent. De Hang Seng in Hongkong ging 0,7 procent vooruit. Dinsdag kwam kredietbeoordelaar Moody’s nog met een verlaging van de outlook voor China van stabiel naar negatief. Het bureau maakt zich zorgen over onder meer de vastgoedcrisis in China.

In Sydney won de All Ordinaries 1,7 procent. De Australische economie is in het derde kwartaal met 0,2 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode.

In Amsterdam kan ASMI op aandacht rekenen. De Nederlandse chiptoeleverancier gaat 300 miljoen euro investeren in een nieuw Amerikaans hoofdkantoor in Scottsdale in de staat Arizona. Daarmee breidt ASMI de aanwezigheid in Arizona verder uit.

Verder kwam Vivoryon Therapeutics met cijfers. De biotechnoloog heeft een alzheimermedicijn in ontwikkeling en zei dat daarmee goede vooruitgang wordt gemaakt. In de eerste negen maanden van dit jaar werd geen omzet behaald en werd een verlies geleden van ruim 17 miljoen euro.

Reisorganisatie TUI kwam met cijfers over het afgelopen boekjaar. Dankzij de sterke vraag naar vakanties zag het bedrijf de omzet in het boekjaar tot eind september met een kwart stijgen tot het recordniveau van 20,7 miljard euro. Volgens TUI werd daarmee voor het eerst de grens van 20 miljard euro aan omzet doorbroken.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond woensdagochtend licht lager op 72,27 dollar. Brent ging juist iets omhoog tot 77,26 dollar per vat. De euro was 1,0779 dollar waard, tegen 1,0788 dollar bij het Europese slot een dag eerder.