IMF-bewindvoerder: landen denken heel verschillend over klimaat

Nog niet overal in de wereld wordt op dezelfde manier gedacht over het oplossen van de klimaatproblematiek, constateert Paul Hilbers, de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “Het besef dat er iets moet gebeuren is er overal wel maar de neuzen staan nog niet allemaal dezelfde kant op”, heeft hij gemerkt op de klimaattop COP28 in Dubai.

Hij hoopt dat de bijeengekomen landen vergaande afspraken kunnen maken over het uitfaseren van subsidies voor de fossiele industrie en het overstappen op hernieuwbare energie. “De COP is nog maar net begonnen. Maar ik ben wel realistisch. Ik denk niet dat we alles nu al voor elkaar gaan krijgen. Dit is niet over ruim een week opgelost.”

Hilbers noemt in gesprek met het ANP ontwikkelingslanden. “Zij ondervinden wel de gevolgen van de klimaatveranderingen, maar zeggen niet de oorzaak te zijn, omdat ze heel weinig uitstoten. Zij willen daarom technische en financiĆ«le steun van rijkere landen.”

Ook zijn er volgens de Nederlander, die binnen het bestuur van het IMF de klimaatcoalitie voorzit, opkomende markten. “Zij hebben hun economie de afgelopen decennia heel hard ontwikkeld. Nu hebben ze het gevoel dat ze een stap terug moeten doen, terwijl veel van de producten die zij maken in rijkere landen worden geconsumeerd.”

Hilbers spreekt van een “verdelingsvraagstuk” waar alle landen onderling moeten uitkomen. “Door alsmaar naar elkaar te wijzen lossen we het probleem niet op”, zegt hij. “We moeten er simpelweg uitkomen. Dit een grote bedreiging voor de planeet.”

Gebeurt er niets dan dreigt de opwarming van de aarde eind deze eeuw naar de 3 graden Celsius te gaan, waarschuwt de IMF-bestuurder. “Dat is een situatie waar je niet in wil komen. Dan zijn er ook grote economische consequenties. Hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt.”

Hilbers denkt dat de klimaataanpak een proces van jaren wordt, waarbij landen telkens stappen zetten. Het IMF kan hierbij samen met de Wereldbank en andere partners ook een rol spelen, geeft hij aan, bijvoorbeeld via adviezen aan overheden. Ook staat het fonds klaar om langlopende leningen te verstrekken voor armere landen die bijvoorbeeld hun zeewering willen versterken.

Hilbers’ belangrijkste advies is om niet alleen maar in te zetten op investeringen in de klimaataanpak. Overheden doen er volgens hem verstandig aan ook extra inkomsten aan te boren. Dat kan door op de uitstoot van CO2 een prijs te plakken via extra belastingen. Anders dreigt de klimaatopgave onbetaalbaar te worden, aldus Hilbers.