Moederbedrijf Perry Sport, Aktiesport en Sprinter failliet

Sports Unlimited Retail, het moederbedrijf van de sportketens Perry Sport, Aktiesport en Sprinter, is door de rechter in Amsterdam failliet verklaard. De 54 winkels, waar in totaal zo’n 1100 mensen werken, blijven voorlopig wel open. Een door de rechter aangestelde curator gaat kijken of er nog een doorstart inzit.

Een woordvoerster van de rechtbank Amsterdam bevestigt het bankroet na berichtgeving door RTL Z. De rechter heeft inmiddels Kees van de Meent als curator aangesteld. Hij heeft van de directie van de onderneming begrepen dat er al een aantal jaar verlies werd geleden.

Komende tijd zal de curator nog onderzoek doen naar de precieze reden waarom het bedrijf het niet heeft gered. Maar de zoektocht naar een doorstart heeft momenteel prioriteit, laat hij weten. Van de Meent wil de winkels voorlopig graag openhouden omdat de kans op een doorstart dan groter is.