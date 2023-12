Opnieuw grote Duitse treinstaking aangekondigd

Treinpersoneel in Duitsland gaat van donderdagavond tot vrijdagavond weer staken. Dat heeft de Duitse spoorbond GDL aangekondigd. Naar verwachting leidt de actie tot uitval van duizenden treinen. Zowel regionale als langeafstandstrajecten zullen volgens de vakbond worden geraakt, evenals de forensenlijnen in Hamburg en Berlijn en goederentreinen.

GDL, een bond waarbij met name machinisten zijn aangesloten, is al langer in een conflict verwikkeld met Deutsche Bahn (DB) over de arbeidsvoorwaarden. Vorige maand legden machinisten en andere krachten ook al massaal het werk neer in Duitsland. Die staking leidde ertoe dat talloze treinritten kwamen te vervallen, waaronder internationale treinen van Nederland naar Duitsland.

GDL dringt niet alleen aan op hogere lonen, maar ook op kortere werktijden. Volgens GDL-bestuurder Claus Weselsky heeft DB de afgelopen tijd wel enige loonsverhoging geboden, maar is de eis over de werktijden volledig afgewezen. Dat vindt hij niet kunnen, vandaar dat er nu opnieuw actie wordt gevoerd. De 24 uur durende landelijke actie begint donderdag om 22.00 uur.

DB noemt het “onverantwoord en ego├»stisch” dat de vakbond wederom een staking aankondigt. Volgens het bedrijf zullen miljoenen mensen hiervan de dupe worden. “In plaats van te onderhandelen en de realiteit onder ogen te zien, gaat de machinistenvakbond staken vanwege onvervulbare eisen. Dit is absoluut onnodig”, zegt Martin Seiler, directeur personeelszaken bij DB.

De cao waar het om draait, geldt volgens DB voor zo’n 10.000 werknemers. Dat is aanzienlijk minder dan de spoorcao voor 180.000 medewerkers waar vakbond EVG deze zomer een akkoord over sloot. Ook die onderhandelingen verliepen moeizaam, met grote stakingen tot gevolg. Bemiddeling bood uiteindelijk uitkomst.