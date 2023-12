Orders voor Duitse fabrieken onverwacht gedaald

Fabrieken in Duitsland hebben in oktober onverwacht minder orders gekregen. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis gingen de orders met 3,7 procent omlaag in vergelijking met de voorgaande maand. Economen hadden in doorsnee op een lichte plus van 0,2 procent gerekend.

De daling is te wijten aan een forse afname van de bestellingen van bedrijfsmachines. Die orders zakten met 13,5 procent. Bij transportmiddelen zoals treinen, vliegtuigen en schepen stegen de orders juist flink. Dat kwam volgens Destatis door een paar grote opdrachten.

De Duitse industrie, een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven, heeft al enige tijd te kampen met zwakte door de afkoelende wereldeconomie. Daardoor wordt de export, die belangrijk is voor de Duitse economie, geremd. Maandag werd nog bekend dat de Duitse export in oktober is afgenomen onder druk van een zwakkere uitvoer naar andere Europese landen.