Reisconcern TUI heeft recordjaar achter de rug

Reisconcern TUI heeft het afgelopen jaar een recordomzet geboekt. Na het einde van de coronacrisis profiteerde de Duitse vakantieaanbieder van de opleving van het toerisme. Dat zorgde na jaren van verliezen ook weer voor een nettowinst.

De door TUI aangeboden vakanties, cruises en vliegreizen leverden in het boekjaar tot en met september een omzet op van 20,7 miljard. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder en een hogere omzet dan in het laatste jaar voor de coronacrisis. In totaal boekten 19,1 miljoen mensen een reis of uitje via TUI.

Daarbij waren vooral de boekingen voor hotels, resorts en cruises goed voor de winst. Maar topman Sebastian Ebel wijst erop dat het touroperator-segment, dus het deel dat pakketreizen aanbiedt, winstgevender moet worden.

De operationele winst, dus het resultaat voor aftrek van belastingen en rentebetalingen, kwam het afgelopen boekjaar uit op 999,3 miljoen euro. Dat is ruim het drievoudige van het resultaat van het voorgaande boekjaar. De nettowinst kwam uit op 455,7 miljoen euro, tegenover een verlies van 212,6 miljoen euro in boekjaar 2022.

TUI verwacht volgend jaar opnieuw een aanzienlijke stijging van de omzet en winst. Het bedrijf baseert zich onder andere op de goede boekingscijfers voor dit winterseizoen, die 11 procent hoger liggen dan vorig jaar.

Tijdens de coronacrisis had TUI het nog zwaar. Het concern kondigde in 2020 aan duizenden banen te schrappen. Ook kreeg het bedrijf miljarden aan Duitse staatssteun, onder andere in de vorm van leningen uit een fonds voor economisch herstel. Dankzij de verbeterde resultaten wist TUI dit jaar de schulden met 1,3 miljard euro te verlagen.