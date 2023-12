Sigarettenmaker BAT schrijft 25 miljard pond af op divisie VS

Sigarettenproducent British American Tabacco (BAT), het bedrijf achter merken als Lucky Strike en Dunhill, schrijft maar liefst 25 miljard dollar (omgerekend zo’n 29 miljard euro) af op zijn activiteiten in de Verenigde Staten. BAT zegt last te hebben van een vertragende economie en een gedaalde vraag naar zijn sigarettenmerken in de VS.

Bedrijven als BAT hebben te maken met minder vraag naar sigaretten in westerse markten. Daar spelen hoge belastingen een rol, evenals rookverboden en de angst voor gezondheidsgevolgen van roken. Ook stappen veel consumenten over naar bijvoorbeeld elektronische sigaretten, de zogeheten vapesigaretten.

BAT verwacht dat de verkoop van alternatieve rookproducten in 2035 goed zal zijn voor ongeveer de helft van de omzet. Dat is zo’n tien jaar later dan de doelstelling van concurrent Phillip Morris, de producent van sigarettenmerken als Marlboro en L&M.

“Deze boekhoudkundige aanpassing heeft voornamelijk betrekking op een aantal van onze aangekochte sigarettenmerken in de VS”, laat BAT weten in een tussentijdse handelsupdate. Daarin meldt het aan de beurs van Londen genoteerde concern ook dat de omzetgroei voor dit jaar aan de “lage kant” zal uitvallen. Eerder ging BAT uit van een 3 tot 5 procent meer inkomsten.