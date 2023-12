Wakker Dier: supers verkopen nu nog kip zonder Beter Leven-ster

Vomar, Boni, Nettorama en ALDI verkopen nog altijd kip zonder het keurmerk Beter Leven, terwijl de supers hebben toegezegd hier voor aanvang van het nieuwe jaar mee te stoppen. Dat constateert dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op basis van een controle van het assortiment en de folders van de winkels.

In totaal controleerde Wakker Dier zestien supermarkten. Ook bij andere ketens werd kip zonder het keurmerk Beter Leven gevonden. Maar in de meeste gevallen worden die producten binnenkort uit het assortiment gehaald of aangepast, stelt Wakker Dier. Alleen bij Vomar, Boni, Nettorama en ALDI bestond volgens de organisatie een groot deel van het aanbod nog uit kip zonder het keurmerk.

Alle Nederlandse supermarkten zegden ruim twee jaar geleden toe alle verse kip in hun assortiment uiterlijk eind 2023 te voorzien van een Beter Leven Keurmerk met ten minste één ster. Dat is een onafhankelijk keurmerk van de Dierenbescherming, dat drie sterren kan hebben. Kippen die zijn verwerkt in producten met één ster krijgen meer ruimte en daglicht in de stal. Ook kunnen de dieren in een overdekte uitloop naar buiten.

Wakker Dier meldt verder dat ALDI heeft aangegeven “dat de contracten inmiddels rond zijn en dat de overstap – met een vertraging van enkele weken – uiterlijk in week zes van 2024 compleet is”. Wel zou ALDI met ingang van het nieuwe jaar al stoppen met aanbiedingen voor kip zonder keurmerk.