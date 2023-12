Wall Street veert op na banenrapport ADP

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten een meevallend rapport van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat cijfer geldt als een voorproefje van het belangrijke arbeidsmarktrapport van de overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten met 103.000 arbeidsplaatsen toe in november. Dat zijn er minder dan verwacht. Economen rekenden in doorsnee op een aanwas van 130.000 banen.

In het banencijfer van vrijdag wordt ook de werkgelegenheid bij de Amerikaanse overheid meegenomen. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de arbeidsmarkt sterk afkoelt kan de Fed mogelijk eerder de rente verlagen. Volgende week komt de centrale bank met een nieuw rentebesluit. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de Fed volgend jaar de rente kan gaan verlagen.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,3 procent hoger op 36.224 punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent op 4582 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg eenzelfde percentage tot 14.269 punten.

Nvidia werd 0,8 procent hoger gezet. Het chipbedrijf zei te werken aan nieuwe chips voor China die voldoen aan de regels van de Amerikaanse overheid rond exportbeperkingen voor de Chinese markt.

ExxonMobil ging 0,4 procent omlaag. Het grote olie- en gasconcern zei de inkoop van eigen aandelen te willen vergroten. Volgend jaar wil ExxonMobil voor 20 miljard dollar aan aandelen inkopen. Dit jaar gaat het om 17,5 miljard dollar. Ook wil het bedrijf meer geld steken in nieuwe projecten. In oktober maakte ExxonMobil nog bekend branchegenoot Pioneer Natural Resources over te nemen voor 60 miljard dollar.

Plug Power, dat actief is met waterstofbrandstofcellen, kreeg een afwaardering van het beleggingsadvies door Morgan Stanley en leverde 5,7 procent aan waarde in. Analisten van de zakenbank maken zich zorgen over de financiƫn van Plug Power. Huizenbouwer Toll Brothers meldde beter dan verwachte cijfers en dat werd beloond met een winst van ruim 3 procent.