Weinig enthousiasme op Wall Street over groeiplannen McDonald’s

Het aandeel McDonald’s kwam woensdag amper van zijn plaats op Wall Street, ondanks de nieuwe groeiplannen van de Amerikaanse fastfoodketen. Ook de belangrijkste beursgraadmeters in New York lieten weinig beweging zien. Beleggers leken een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.

McDonald’s noteerde aan het einde van de handelsdag 0,1 procent in de plus. De keten wil in 2027 wereldwijd zo’n 50.000 restaurants hebben. Nu staat de teller nog op ruim 41.000 locaties, maar McDonald’s streeft ernaar komende jaren duizenden nieuwe vestigingen te openen. Tegelijkertijd wil het bedrijf flink investeren in het automatiseren van processen en het sneller maken van zijn dienstverlening. Dat beleggers amper reageerden op de aankondigingen van McDonald’s heeft er mogelijk mee te maken dat het aandeel dit jaar al bijna 9 procent in waarde is gestegen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 36.054,43 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,4 procent tot 4549,34 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,6 procent omlaag naar 14.146,71 punten.

Ook een groot techconcern als Google-moederbedrijf Alphabet (min 0,7 procent) ging lager de handel uit. Dit ondanks dat Google een nieuwe technologie voor kunstmatige intelligentie (AI) aankondigde. Het model heeft de naam Gemini gekregen. Google zelf noemde de lancering “een grote mijlpaal in de ontwikkeling van AI en het begin van een nieuw tijdperk voor ons”.

Het algehele beurssentiment kreeg aan het begin van de sessie nog steun van een meevallend rapport van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat cijfer geldt als een voorproefje van het arbeidsmarktrapport van de overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

De werkgelegenheid is volgens ADP minder sterk toegenomen dan analisten over het algemeen hadden verwacht. Dat zou een teken kunnen zijn van een afkoelende arbeidsmarkt, wat de Federal Reserve zou kunnen bewegen om eerder de rente te verlagen. Maar het kan ook wijzen op de komst van een economische recessie.

De olieprijzen gingen daarnaast duidelijk omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde voor het eerst in maanden tot onder de 70 dollar. Het gaat om een prijsdaling van dik 4 procent. Brent leverde 3,9 procent in op 74,18 dollar per vat. Volgens deskundigen wordt de oliemarkt momenteel overheerst door zorgen over een overaanbod.