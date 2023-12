Adyen stijgt op Damrak na positief oordeel zakenbank

Betalingsverwerker Adyen is donderdag met winst aan een nieuwe handelssessie op de beurs in Amsterdam begonnen. Analisten van zakenbank Jefferies zijn positiever over het aandeel en geven een koopadvies. Ze denken dat het Amsterdamse bedrijf vergeleken met concurrenten een goede uitgangspositie heeft om verder te groeien.

Beleggers zetten Adyen 1,3 procent hoger, waarmee het bedrijf de AEX aanvoerde. Eerder dit jaar sloeg de onzekerheid over de toekomstige groei van het bedrijf toe en verloor het bedrijf fiks aan beurswaarde, maar na een marktupdate krabbelt het aandeel weer op.

De stemming op het Damrak was licht negatief. De AEX zakte 0,2 procent tot 774,83 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 863,49 punten. Elders in Europa waren ook verliezen te zien. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,2 procent, Londen ging zo’n 0,3 procent omlaag.

Van de hoofdfondsen was platenlabelconcern Universal Music Group de sterkste daler met een verlies van 0,8 procent.

Bouwbedrijf Heijmans won 0,4 na de bekendmaking van een nieuwe opdracht. In opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudt de onderneming wegen in het zuiden van Gelderland en het zuiden van Overijssel. Daarmee is zo’n 125 miljoen euro gemoeid.

Sanofi steeg 1,4 procent in Parijs. De farmaceut verwacht tegen 2030 jaarlijks 10 miljard euro aan omzet te behalen dankzij medicijnen en vaccins die nu nog in ontwikkeling zijn. Onlangs kondigde topman Paul Hudson aan meer uit te willen geven aan onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, wat op de korte termijn ten koste zou gaan van de winst.

Beleggers verwerkten verder tegenvallende cijfers over de Duitse industrie. Die kromp in oktober 0,4 procent ten opzichte van september, terwijl economen in doorsnee op een lichte groei hadden gerekend. Het nieuws komt na eerdere signalen over een steeds zwakker draaiende Duitse economie, in omvang de grootste van de Europese Unie.

De olieprijzen stegen iets na een aanzienlijke daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent in prijs tot 69,93 dollar, Brentolie steeg 0,9 procent tot 74,92 dollar per vat. De euro stond licht lager ten opzichte van de dollar en was 1,0781 dollar waard.