Air France-KLM eindigt lager op terughoudend Damrak

Air France-KLM is donderdag op het Damrak in de min geƫindigd. Beleggers reageerden op een adviesverlaging van de JPMorgan. Dat deed de Amerikaanse bank vanwege de vooruitzichten van de luchtvaartmaatschappij voor 2024. Het aandeel eindigde 3,1 procent lager.

KLM had daarnaast last van problemen op Schiphol. Als gevolg van zware mist moest de luchtvaartmaatschappij donderdag 66 retourvluchten schrappen, wat neerkomt op zo’n 132 heen- en terugvluchten. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen. “Wegens de aanhoudende aanvriezende mist moeten vliegtuigen gede-icet worden en is er beperkte baancapaciteit op Schiphol”, liet een woordvoerster van KLM weten.

De stemming op Beursplein 5 bleef verder terughoudend. De AEX eindigde vrijwel gelijk op 776,34 punten. De MidKap, met daarin Air France-KLM, verloor 0,1 procent tot 868,37 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,2 procent in, Londen bleef vlak.

Bovenaan de hoofdindex stond bierbrouwer Heineken met een plus van 1,4 procent. Ook chipbedrijf Besi (plus 1,3 procent) en ABN AMRO (plus 1 procent) werden meer waard.

Prosus sloot de handelsdag 0,2 procent hoger af. De techinvesteerder heeft bekendgemaakt zijn belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent te verkleinen. Daardoor houdt Prosus iets minder dan 25 procent van de aandelen in handen.

Bij de kleine bedrijven won Heijmans 1 procent. Het bouwbedrijf maakte donderdag een nieuwe opdracht bekend. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Heijmans wegen in het zuiden van Gelderland en het zuiden van Overijssel onderhouden. Daarmee is zo’n 125 miljoen euro gemoeid.

In Frankfurt daalde Lufthansa 2 procent. Het luchtvaartconcern heeft bekendgemaakt te willen samenwerken met de startup Lilium, een bouwer van luchttaxi’s. Vooralsnog gaat het om een memorandum van overeenstemming. Daarin staan onder meer voornemens voor het samenwerken aan vliegtuigonderhoud en het leveren van bemanning voor zespersoons elektrische toestellen van Lilium.

De olieprijzen stabiliseerden weer na een flinke daling op woensdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent in prijs tot 69,43 dollar, Brentolie verloor juist 0,1 procent aan waarde tot 74,22 dollar per vat. De euro was 1,0787 dollar waard, tegen 1,0789 dollar een dag eerder.