Berlijn en Parijs ‘voor 90 procent eens’ over begrotingsregels

Duitsland en Frankrijk zijn het naar eigen zeggen grotendeels eens over nieuwe Europese regels voor het begrotingstekort en de staatsschuld van EU-landen. Over 90 procent zouden de twee EU-zwaargewichten, die doorgaans de traditionele kampen in de onderhandelingen vertegenwoordigen, inmiddels hetzelfde denken.

De Duitse minister van FinanciĆ«n Christian Lindner en zijn Franse collega Bruno Le Maire hebben “stappen gezet waardoor we mogen denken aan een akkoord vandaag”, zei Lindner bij aankomst voor overleg met zijn 26 collega’s in Brussel. Maar ze zijn er nog niet uit, onderstrepen Lindner en ook demissionair minister Sigrid Kaag. Ze zijn beducht voor al te soepele regels voor het verminderen van een buitensporig begrotingstekort. Frankrijk en zijn medestanders pleiten daarvoor.

“Ik hoop dat we eruit kunnen komen inderdaad”, zei Kaag bij aankomst in Brussel. “Er is heel veel werk verricht.” Maar “de details zijn natuurlijk ontzettend belangrijk” en “we zijn er nog niet. Er is speciaal een hele avond voor gepland.” De ministers onderhandelen vanaf de avondmaaltijd mogelijk door tot vrijdagochtend, zeggen EU-diplomaten.