Facebookberichten voortaan standaard versleuteld

Persoonlijke berichten op Facebook en de bijbehorende chatdienst Messenger zijn voortaan standaard versleuteld, waarmee ze alleen voor de verzender en ontvanger te lezen zijn. Moederbedrijf Meta zegt die stap te zetten om de berichtenfuncties op het socialemediaplatform veiliger te maken.

Vanaf nu staat automatisch zogeheten end-to-end-encryptie aan op Facebook. Daarmee zijn de berichten versleuteld via een specifieke code die alleen de verzender en ontvanger hebben. Dit geldt ook voor spraakoproepen via het sociale medium. Het was sinds 2016 al wel mogelijk om deze functie aan te zetten op Facebook, maar dit was niet de standaardinstelling.

“Dit betekent dat niemand, ook Meta niet, kan zien wat verstuurd of gezegd wordt, tenzij je ervoor kiest een bericht naar ons te sturen”, meldt Meta. Het bedrijf zegt dat end-to-end-encryptie niet eerder de standaardinstelling kon worden op Facebook “omdat we onze tijd hebben genomen om dit goed te doen”.

Bekend is dat versleutelde berichtendiensten kritiek krijgen van sommige politici, omdat inlichtingendiensten en politiemedewerkers zo minder mogelijkheden hebben om criminaliteit op te sporen. Zo pleitte de toenmalig Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd in 2017 voor toegang tot versleutelde WhatsAppberichten voor agenten en inlichtingendiensten. Dit zei ze in de nasleep van een terroristische aanslag in Londen waarbij de dader de berichtendienst, eveneens in handen van Meta, had gebruikt.