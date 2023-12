FNV wil dat minister met wetgeving tegen loonkloof komt

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moet komen met wetgeving voor loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, vindt de FNV. De vakbond zegt dit in een reactie op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen. Uit die cijfers komt naar voren dat de loonkloof kleiner is geworden, maar dat mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen.

De politiek moet maatregelen nemen om de loonkloof te verkleinen, vindt FNV-bestuurder Bas van Weegberg. Volgens hem beloofde minister Van Gennip vorig jaar om snel met wetgeving te komen tegen de loonkloof en is het tijd dat ze die belofte nakomt. Het gaat onder meer om de invoering in Nederland van een Europese richtlijn over transparantie in lonen. “Hoewel het kabinet demissionair is, is deze wet niet controversieel verklaard. We roepen haar daarom op deze wetgeving zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen”, zegt Van Weegberg.

Verder wil de FNV onder meer een looninhaalslag in sectoren waarin veel vrouwen werken, zoals de zorg, het onderwijs en winkels. Ook vindt de vakbond dat kinderopvang toegankelijker moet worden.