Minister vindt loonkloof onacceptabel en wil snel met wet komen

Het is onacceptabel dat vrouwen in Nederland voor vergelijkbaar werk nog steeds minder verdienen dan mannen, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken na onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de loonkloof. Om de loonkloof sneller te dichten werkt de bewindsvrouw aan wetgeving voor het snel invoeren van een Europese richtlijn voor meer loontransparantie, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren dat de loonkloof vorig jaar kleiner is geworden. Het gemiddelde uurloon van mannen ligt nog altijd hoger dan dat van vrouwen, zowel in het bedrijfsleden als binnen de overheid. “We zien nog steeds dat vrouwen slechter betaald worden dan mannen voor hetzelfde werk. Ook stromen vrouwen minder vaak door naar hogere functies. Deze verschillen kunnen we niet accepteren. Iedereen verdient gelijkwaardige kansen op het werk”, zegt Van Gennip. Ze roept werkgevers en werknemers daarnaast op om met elkaar te praten over loonverschillen.

Als wetgeving rond de Europese richtlijn in Nederland is ingevoerd, moeten werkgevers transparanter zijn over hun lonen en loonverschillen. Werknemers krijgen zo meer inzicht in hoeverre zij te maken hebben met loonverschillen. Over drie jaar moet de richtlijn ingevoerd zijn. Vakbond FNV riep de minister eerder donderdag op om snel met wetgeving te komen.