Nederlander kocht iets minder in oktober

Nederlanders hebben in oktober voorzichtig aan gedaan met de uitgaven. De consumptie daalde in vergelijking met een jaar eerder licht, waarbij huishoudens vooral minder eten en drinken kochten. Aan diensten zoals verzekeringen, openbaar vervoer of een knipbeurt bij de kapper ging juist meer geld op.

Alles bij elkaar daalde de consumptie door huishoudens 0,2 procent op jaarbasis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De uitgaven aan diensten, goed voor ruim de helft van de Nederlandse consumptie, stegen 0,3 procent. Daar staat een daling van de aankopen van voedings- en genotmiddelen van 2,4 procent tegenover. Nederlandse huishoudens deden ook minder grotere aankopen, zoals meubels of auto’s.

De cijfers van het CBS over de consumptie zijn gecorrigeerd voor inflatie.