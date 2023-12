NS: vrijdag geen treinen naar Duitsland door spoorstaking

Internationale treinen tussen Nederland en Duitsland rijden vrijdag niet door een staking die donderdagavond begint op het Duitse spoor, zegt een woordvoerder van de NS. Ook de nachttreinen naar Wenen en Zürich op donderdagavond vertrekken niet. De laatste intercity’s naar Berlijn en ritten van de ICE International vallen donderdagavond laat ook uit.

De NS kan nog geen verwachtingen geven voor het treinverkeer van en naar Duitsland op zaterdag, zegt de woordvoerder. “Wij zijn totaal afhankelijk van de situatie van collega’s in Duitsland”, aldus de NS. De staking begint donderdagavond om 22.00 uur en duurt 24 uur. Het is nog niet duidelijk of de Nightjet-ritten naar Oostenrijk en Zwitserland vrijdagavond rijden.

Werknemers van de Duitse spoorbond GDL leggen het werk neer voor hogere lonen en kortere werktijden. De staking leidt naar verwachting tot de uitval van duizenden treinen in het land. Vervoerder Arriva liet eerder al weten dat treinen op het internationale traject tussen Heerlen en het Duitse Aken tijdens de stakingsperiode uitvallen.