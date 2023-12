Adyen opnieuw winnaar op positief gestemd Damrak

Betalingsverwerker Adyen is vrijdag opnieuw hoger geƫindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Net zoals eerder deze week gingen beleggers mee in een optimistisch oordeel van analisten over het fintechbedrijf. De algehele stemming was positief, net zoals op andere beurzen in Europa.

Adyen eindigde bijna 3 procent hoger en was de sterkste stijger in de AEX. Kenners van Citigroup zijn optimistischer over de toekomstige resultaten van het Amsterdamse bedrijf en noemen Adyen een van de beste beleggingen in de branche voor betalingsverwerkers. Ook analisten van twee andere financieel dienstverleners verhoogden hun advies voor het bedrijf deze week.

De AEX sloot met een winst van 0,7 procent op 781,85 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 876,72 punten en de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent.

Beleggers verwerkten onder andere het nieuwe banenrapport van de Amerikaanse overheid, waaruit bleek dat er in de Verenigde Staten vorige maand meer banen bij zijn gekomen dan economen hadden verwacht. Dit duidt op een sterk draaiende Amerikaanse economie, wat de Federal Reserve zal laten meewegen in nieuwe rentebesluiten.

De University of Michigan maakte bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS sterk is gestegen nu zorgen over de inflatie afnemen.

Op de beurs in Amsterdam was er aandacht voor staalconcern ArcelorMittal, dat zijn activiteiten in Kazachstan heeft verkocht aan de regering. Die stap was al aangekondigd na een ongeluk in een kolenmijn van ArcelorMittal in het Centraal-Aziatische land waarbij tientallen mijnwerkers omkwamen. Het aandeel eindigde 0,7 procent hoger.

Mijnbouwbedrijf Anglo American maakte een spectaculaire duikeling van 21 procent op de beurs in Londen. Het bedrijf kondigde aan veel minder ertsen en andere grondstoffen uit de grond te halen om op kosten te besparen. Het bedrijf heeft onder andere besloten om minder kopererts in Zuid-Amerika te produceren. Sinds maart 2020, toen de coronapandemie voor veel onzekerheid zorgde, ging Anglo American niet zo hard omlaag.

De euro verloor 0,6 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0750 dollar waar. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent in prijs tot 70,98 dollar en Brentolie werd 2,2 procent duurder op 75,68 dollar per vat.