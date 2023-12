Akkoord binnen EU over weren Russisch gas uit pijpleidingen

EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over nieuwe regels die het voor lidstaten mogelijk maken om Russisch gas te weren uit hun nationale pijpleidingen. Op die manier wil de Europese Unie zich kunnen verdedigen tegen de inzet van gas als economisch wapen door de Russen.

In hun principeakkoord hebben lidstaten en Europarlementariërs afgesproken dat EU-landen Russische of Belarussische bedrijven mogen weigeren die een gaspijpleiding of lng-terminal willen gebruiken. Dit moet het Russen bijvoorbeeld onmogelijk maken om veel capaciteit te boeken in gasnetwerken en die vervolgens niet te gebruiken, wat de gasprijzen kan opdrijven.

Lidstaten en het Europarlement moeten de afspraken nog formeel goedkeuren, maar dat is meestal een formaliteit. De nieuwe regels maken deel uit van een bredere overeenkomst over gemeenschappelijke regels voor de handel in biogassen en waterstof.

Nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, kneep het land de toevoer van gas aan Europese landen steeds meer af. Dit zorgde voor extreem hoge gasprijzen. Europese leiders veroordeelden dit als chantagemiddel om de Westerse steun voor Oekraïne onder druk te zetten.

Voor het begin van de oorlog in Oekraïne was Europa erg afhankelijk van aardgas uit Rusland. De EU heeft dan ook geen sancties tegen Russisch gas afgekondigd, terwijl het landenblok bijvoorbeeld wel veel aardolie uit Rusland weert. Volgens persbureau Bloomberg zijn de leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Europese landen de afgelopen tijd gestegen, terwijl de gastoevoer via pijpleidingen historisch laag is.