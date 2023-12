Beeldmakers naar rechter om vergoeding beelden op sociale media

De Nederlandse auteursrechtorganisatie Pictoright sleept Meta voor de rechter om te eisen dat beeldmakers een eerlijke vergoeding krijgen voor het gebruik van hun beelden op Facebook en Instagram. Daar hebben ze volgens Pictoright recht op, maar Meta zou de wettelijke verplichtingen niet nakomen.

“We zien geen andere optie dan naar de rechter te stappen”, zegt Hanneke Holthuis, hoofd juridische zaken bij de organisatie die in Nederland de belangen behartigt van Nederlandse en buitenlandse beeldmakers en hun erven. Nadat de Nederlandse Auteurswet in 2021 is aangepast aan Europese regelgeving, is Meta volgens Pictoright verplicht om toestemming te krijgen bij het uploaden van auteursrechtelijk beschermde content van professionele fotografen, ontwerpers, architecten en beeldend kunstenaars.

Het auteursrecht wordt volgens Holthuis geschonden zodra iemand een plaatje post op sociale media van een schilderij in een museum, of bijvoorbeeld een foto uploadt die door een professionele fotograaf is gemaakt. In totaal gaat het alleen in Nederland al om vele miljoenen afbeeldingen, zegt Holthuis. “Het is niet wenselijk of haalbaar om dat de individuele Facebook- of Instagram-gebruiker aan te rekenen. Meta is daarom verantwoordelijk voor de inbreuk van het auteursrecht.”

Pictoright eist in ieder geval een voorschot van 2,5 miljoen euro van Meta. Er is volgens de organisatie meer informatie nodig om te bepalen hoe groot het totale bedrag is dat Meta verschuldigd zou zijn aan de meer dan 100.000 makers die Pictoright wereldwijd naar eigen zeggen vertegenwoordigt.