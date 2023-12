Beleggers kijken uit naar banenrapport VS

De aandacht van beleggers gaat vrijdag vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat in de middag wordt gepubliceerd. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

Als de arbeidsmarkt sterk afkoelt kan de Fed mogelijk eerder de rente verlagen. Als de werkgelegenheid juist veel sterker is dan verwacht dan kan de Fed de rente mogelijk langer op een hoog niveau houden, wat over het algemeen ongunstig is voor de handel in aandelen. Volgende week komt de centrale bank van de Verenigde Staten met een nieuw rentebesluit. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de Fed volgend jaar de rente kan gaan verlagen.

De openingsindicatoren wijzen op een vrijwel onveranderd begin voor de Amsterdamse AEX-index. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 sloot donderdag nagenoeg vlak op 776,34 punten. In New York waren groene cijfers op de koersenborden te zien, met een plus van 1,4 procent voor de Nasdaq.

In Tokio verloor de Nikkei vrijdag 1,7 procent. Volgens een nieuwe schatting is de Japanse economie in het derde kwartaal met 0,7 procent gekrompen in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een eerdere raming werd nog een krimp van 0,5 procent gemeld voor de derde economie van de wereld.

In Hongkong zakte de Hang Seng 0,1 procent en in Seoul steeg de Kospi 1 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,3 procent omhoog.

Op het Damrak kan betalingsverwerker Adyen bewegen door een adviesverhoging van de Amerikaanse bank Citi.

Verder werd bekend dat oud-topman Wiebe Draijer van Rabobank is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van KLM en opvolger van Cees ’t Hart. Dit zal worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering van KLM in april.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vrijdagochtend 2 procent hoger op 70,71 dollar en Brentolie steeg 2,1 procent tot 75,57 dollar per vat.

De euro was 1,0778 dollar waard, tegen 1,0787 dollar bij het Europese slot van de handel op donderdag.