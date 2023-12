Beurzen New York positief het weekend in na sterk banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten het weekend ingegaan. Beleggers zagen in het nieuwe banenrapport van de Amerikaanse overheid nieuw bewijs dat de Verenigde Staten een recessie ontlopen, ondanks de reeks renteverhogingen waarmee de Federal Reserve de hoge inflatie bestrijdt.

In november kwamen er in de VS 199.000 banen bij, meldde het ministerie van Arbeid. Dat is een sterkere stijging dan een maand eerder en meer dan economen in doorsnee hadden verwacht. Ook werd uit cijfers van de University of Michigan duidelijk dat Amerikaanse consumenten stukken optimistischer zijn nu de inflatie begint te dalen.

De breed opgezette beursgraadmeter S&P 500 bereikte zijn hoogste slotstand van dit jaar en eindigde 0,4 procent hoger op 4604,37 punten. De Dow-Jonesindex won ook 0,4 procent tot 36.247,87 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.403,97 punten.

De kans op een vroege renteverlaging door de Fed werd na het banenrapport duidelijk lager ingeschat op de financiƫle markten. Staatsobligaties verloren aan waarde, wat erop duidt dat beleggers denken dat de leenkosten langer hoog blijven. Ook won de dollar terrein ten opzichte van de euro. Een euro was 1,0763 dollar waard, een daling van 0,5 procent.

Bij de bedrijven boog kledingmerk Lululemon Athletica een eerder verlies om in een winst van 5,4 procent. Het bedrijf waarschuwde voor tegenvallende verkoopcijfers dit feestdagenseizoen. Chipconcern Broadcom publiceerde kwartaalresultaten en werd 2,4 procent hoger gezet. Branchegenoot Qualcomm eindigde nagenoeg vlak, ondanks een adviesverlaging door zakenbank Morgan Stanley.

Microsoft (plus 0,9 procent) stond ook in de belangstelling. De Britse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de samenwerking tussen het softwareconcern en ChatGPT-moeder OpenAI. De Competition and Markets Authority (CMA) gaat na of Microsoft als grootaandeelhouder te veel zeggenschap heeft over het snelgroeiende bedrijf in kunstmatige intelligentie. Ook de Amerikaanse FTC is een verkennend onderzoek gestart naar de investeringen van Microsoft in OpenAI.

Biofarmaceut Bluebird verloor ruim 40 procent aan beurswaarde. Toezichthouder FDA keurde weliswaar een nieuw medicijn tegen sikkelcelziekte goed, maar waarschuwde dat sommige patiƫnten die het medicijn gebruikten gedurende studies bloedkanker hebben gekregen. Ook is het middel duurder dan dat van concurrenten die ook goedkeuring kregen.

Olie werd weer wat duurder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent in prijs tot 71,27 dollar per vat, Brentolie steeg 2,5 procent tot 75,91 dollar per vat.