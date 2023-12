Bloomberg: Tata gaat grote iPhone-fabriek bouwen in India

Het grote Indiase industriële concern Tata Group gaat een nieuwe fabriek bouwen om een groter deel van de iPhone-productie naar India te halen, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. De twee megabedrijven werken al langer samen om de productie van China naar India te verplaatsen. Zo heeft Tata, ook het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, al een relatief kleine productielocatie in de zuidelijke Indiase provincie Karnataka.

De nieuwe assemblagefabriek in de naastgelegen provincie Tamil Nadu moet binnen maximaal anderhalf jaar af zijn. Er zouden 50.000 mensen gaan werken. Daarmee wordt de vestiging een middelgrote assemblagelocatie voor Apple. In de fabriek in Karnataka werken 10.000 mensen, maar in China zijn locaties met enkele honderdduizenden medewerkers.

Met subsidies probeert de Indiase overheid toeleveranciers van Apple naar het land te trekken. Dat heeft ertoe geleid dat de Indiase iPhone-productie het afgelopen fiscale jaar uitkwam op een waarde van 7 miljard dollar, wat ongeveer 7 procent van de totale productie is. De rest van de apparaten wordt in China in elkaar gezet. Tot voor kort gold dat voor alle iPhones, maar daar wilde Apple van af. Daarom zijn er nu ook samenwerkingen met partners in Thailand en Maleisië.