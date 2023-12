Bloomberg: toezichthouder VS bekijkt Microsoft-belang in OpenAI

Ook een Amerikaanse toezichthouder kijkt kritisch naar investeringen van Microsoft in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het gaat om een verkennend onderzoek van marktwaakhond FTC dat nog geen formele status heeft, meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde.

Het nieuws volgt op de bekendmaking van de Britse mededingingsautoriteit van een onderzoek naar de samenwerking tussen het softwareconcern en de ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie. De Britse Competition and Markets Authority (CMA) gaat na of Microsoft met zijn investeringen nu te veel zeggenschap heeft bij OpenAI. Andere partijen in de sector kunnen zich uitspreken over de vraag of Microsoft zo te machtig wordt.

Microsoft hoefde volgens de bron van Bloomberg zijn miljardeninvesteringen in OpenAI volgens de regels niet te melden bij de Amerikaanse FTC, omdat het formeel om een non-profitorganisatie gaat. Beambten van de marktautoriteit gaan nu na wat hun verdere opties zijn. De FTC en Microsoft hebben nog niet gereageerd.