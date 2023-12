Britse waakhond onderzoekt samenwerking Microsoft en OpenAI

De Britse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de innige samenwerking tussen softwareconcern Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI. De Competition and Markets Authority (CMA) gaat na of de belangrijke investeerder en aandeelhouder te veel zeggenschap heeft over het snelgroeiende bedrijf in kunstmatige intelligentie (AI). Daarvoor wordt de mening van verschillende partijen gevraagd.

De CMA wil weten of er door recente veranderingen nu sprake is van een fusie of een verschuiving van de zeggenschap over OpenAI. De waakhond wil vervolgens nagaan of dit gevolgen heeft voor de hoeveelheid overgebleven concurrentie in de sector. “Er zijn recentelijk een aantal ontwikkelingen geweest in het bestuur van OpenAI, waarvan sommige betrekking hadden op Microsoft”, zo formuleert de CMA de aanleiding voor het onderzoek.

Microsoft investeert al jaren in OpenAI, in totaal voor 13 miljard dollar. Het softwareconcern heeft 49 procent van de aandelen in handen. Na de recente chaos bij OpenAI met het ontslag en de terugkeer van topman Sam Altman, kreeg Microsoft toegang tot het nieuwe toezichthoudende bestuur.

Volgens Microsoft gaat dit alleen om een functie zonder stemrecht. “Dat is het enige wat er is veranderd”, reageert Microsoft-president Brad Smith, die daarmee tegenspreekt dat zijn bedrijf nu zeggenschap heeft over OpenAI. “We zullen nauw samenwerken met de CMA om alle informatie te verstrekken die nodig is.”

In de samenwerking met OpenAI maakt Microsoft gebruik van de AI-programma’s van de onderneming, waar ook Dall-E toe behoort. OpenAI maakt op zijn beurt gebruik van de servercapaciteit van het bedrijf achter computerprogramma’s als Word.