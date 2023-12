Curator: meerdere partijen interesse in bedrijf achter Perry Sport

Meerdere partijen hebben al interesse in een doorstart met het moederbedrijf van de sportketens Perry Sport, Aktiesport en Sprinter, meldt curator Kees van de Meent. Moederbedrijf Sports Unlimited Retail ging woensdag failliet en Van de Meent werkt sindsdien aan de voorbereidingen voor een doorstart.

Meerdere partijen hebben interesse getoond in het overnemen van Sports Unlimited Retail of delen daarvan, zegt Van de Meent. Het is volgens de curator nog te vroeg om te zeggen hoe serieus de belangstelling is. Volgende week verwacht hij meer duidelijkheid hierover.

De sportketens hebben samen 54 winkels in Nederland en in totaal ongeveer 1100 medewerkers. De winkels zijn nog wel open, maar online bestellen is niet meer mogelijk. De schappen in de winkels zijn volgens hem nog “behoorlijk vol”. Van de Meent meldt verder dat klanten geen producten meer kunnen terugbrengen of ruilen en ook geen cadeaubonnen meer in kunnen leveren vanwege het faillissement.