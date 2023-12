Deutsche Bahn: spoorstaking leidt tot enorme verstoring verkeer

De landelijke staking op het Duitse spoor die donderdagavond is begonnen zorgt voor een “enorme verstoring” van het Duitse treinverkeer. Deutsche Bahn heeft de nooddienstregeling voor passagiersvervoer opgestart. Dat zegt de Duitse spoorwegmaatschappij vrijdagochtend.

Op de langere trajecten rijdt een op de vijf treinen in het land. De treinstations waren vrijdagochtend nagenoeg leeg, volgens het Duitse persbureau dpa. Lokaal verschillen de gevolgen van de 24 uur durende treinstaking sterk per regio. Zo rijden er in de Duitse deelstaat Beieren, die nog steeds kampt met de gevolgen van heftige sneeuwval vorige week, vrijdag nauwelijks treinen.

De staking heeft ook gevolgen voor het internationale treinverkeer. De NS liet donderdag al weten dat er vrijdag geen treinen rijden tussen Nederland en Duitsland. Ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland op vrijdagavond zullen niet vertrekken. Naar verwachting rijden de treinen in Duitsland vanaf zaterdagochtend weer normaal, schrijft de NS op de website.

Het is de tweede staking in korte tijd van het Duitse spoorpersoneel, dat het niet eens wordt met Deutsche Bahn over arbeidsvoorwaarden. Spoorbond GDL wil onder meer hogere lonen en kortere werktijden.