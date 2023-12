Heel Scandinavië keert zich nu tegen Tesla om Zweeds cao-conflict

In navolging van Deense en Noorse vakbonden heeft nu ook de Finse transportvakbond AKT aangekondigd mee te doen aan acties tegen Tesla. Aanleiding zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor automonteurs in Zweden die in een impasse zitten. Medewerkers van alle havens in Finland zullen vanaf 20 december de doorvoer van Tesla-auto’s blokkeren.

“Het is een cruciaal onderdeel van het Scandinavische arbeidsmarktmodel dat we collectieve overeenkomsten hebben en vakbonden elkaar steunen”, onderbouwde AKT-voorzitter Ismo Kokko het besluit in een verklaring. Eerder deze week sloten Noorse en Deense vakbonden zich al aan bij de acties tegen Tesla. Ook in Noorwegen en Denemarken willen de bonden voorkomen dat de elektrische auto’s van de fabrikant het land in kunnen.

Eind oktober legden zo’n 130 medewerkers van tien Tesla-werkplaatsen in Zweden het werk neer. Leden van andere vakbonden, onder wie postbodes, havenarbeiders en schoonmakers, hebben zich uit solidariteit aangesloten bij de actie. Tesla-topman Elon Musk heeft eerder al zijn verontwaardiging uitgesproken over de stakingen. Hij noemde de gevolgen daarvan “krankzinnig”.

Het Norges Bank Investment Management, ’s werelds grootste aandelenbelegger uit Noorwegen met een belang in Tesla, reageerde vrijdag op de acties. Het staatsinvesteringsfonds liet aan persbureau Reuters weten “te verwachten van bedrijven waarin we beleggen dat ze de fundamentele mensenrechten respecteren, waaronder arbeidsrechten”.