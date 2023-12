Krant: leidinggevenden OpenAI bezorgd over gedrag topman

Een groep leidinggevenden bij OpenAI uitte voor het plotse ontslag van topman Sam Altman zorgen over zijn gedrag. Ze spraken van psychologisch misbruik dat voor chaos en vertragingen zorgde binnen de start-up in kunstmatige intelligentie, schrijft The Washington Post op basis van ingewijden. Altman zou volgens de managers mensen tegen elkaar hebben uitgespeeld op een manier die voor een verziekte werksfeer zorgde, schrijft de krant.

Volgens The Washington Post waren de klachten van de groep leidinggevenden aanleiding voor een onderzoek van het bestuur naar Altman. Enkele leden van het bestuur zouden toen ook vermoedens hebben gehad dat de topman tegen hen had gelogen om een kritisch bestuurslid weg te werken.

Altman werd op 17 november onverwachts ontslagen. Het bestuur stelde dat hij niet altijd openhartig was geweest en daarom hun vertrouwen had verloren. Een week later keerde hij weer terug nadat bijna al het personeel van OpenAI dreigde over te stappen naar Microsoft, waar Altman zelf aan de slag was gegaan. Tegen The Washington Post zeggen sommige medewerkers dat ze zich door collega’s onder druk gezet voelden om een open brief met dat dreigement te ondertekenen.