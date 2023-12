Massaclaim dreigt voor grote telecomproviders Verenigd Koninkrijk

Verschillende grote telecomproviders in het Verenigd Koninkrijk hangt een miljardenclaim boven het hoofd. Klanten van Vodafone, EE, Three en O2 spannen een rechtszaak aan omdat zij het niet eens zijn met de tarieven. De providers zouden te veel geld in rekening hebben gebracht.

In de massarechtszaak wordt een schadevergoeding geƫist van bijna 3,3 miljard pond, omgerekend ruim 3,8 miljard euro. Dat is het bedrag dat te veel zou zijn gevraagd voor meer dan 28 miljoen abonnementen. De telecomproviders zouden hebben nagelaten de abonnementskosten te verlagen, nadat de abonnementsduur was verstreken. Volgens de aanklacht betalen bestaande klanten op dat moment namelijk meer dan nieuwe klanten, terwijl ze gebruikmaken van dezelfde diensten.

De zaak heeft betrekking op klanten die een telefoon hebben aangeschaft in combinatie met een abonnement. Consumenten die zich gedupeerd voelen, kunnen zich aansluiten om aanspraak te maken op de claim. Volgens Charles Lyndon, het advocatenkantoor dat de zaak heeft aangespannen, kunnen sommige gedupeerden tot wel 1823 pond terugkrijgen.

Vodafone laat in een reactie weten nog niet “over voldoende details te beschikken voor ons juridische team om de claim te beoordelen”. EE is het volstrekt oneens “met de speculatieve claim”. O2 stelt dat er nog geen contact is gelegd met de juristenafdeling. Wel merkt die laatste provider op “trots” te zijn “dat we tien jaar geleden de eerste provider waren die gesplitste contracten lanceerden, waarbij de rekeningen van klanten automatisch en volledig worden verlaagd zodra ze hun toestel hebben afbetaald”.