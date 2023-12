Media: grondstoffenhandelaar Gunvor vreest hogere corruptieboete

Grondstoffenhandelaar Gunvor heeft fors meer geld opzij gezet voor een boete die het bedrijf verwacht te krijgen voor vermeende omkoping. Volgens persbureaus Bloomberg en Reuters, die zich baseren op ingewijden, gaat het om 650 miljoen dollar (604 miljoen euro) die Gunvor denkt te moeten betalen aan justitie in de Verenigde Staten. Eerder ging het nog om 450 miljoen dollar.

Amerikaanse openbaar aanklagers verdenken Gunvor van omkoping van overheidsfunctionarissen in Ecuador om contracten binnen te halen bij staatsoliebedrijf Petroecuador. Anticorruptiewetten in de VS geven aanklagers veel mogelijkheden om bedrijven aan te pakken voor omkoping in het buitenland.

Een voormalige werknemer van Gunvor, Raymond Kohut, bekende in 2021 meer dan 22 miljoen dollar aan steekpenningen te hebben betaald in Ecuador.

Meer grote handelaren in grondstoffen als olie, steenkool of metalen zijn de afgelopen tijd in opspraak geraakt door corruptieaffaires. Vitol trof een schikking met justitie in de VS om vermeende misstanden in Ecuador, Brazilië en Mexico. Glencore betaalde vorig jaar boetes van ruim 1 miljard dollar voor corruptieschandalen in onder andere Brazilië, Nigeria, Kameroen, Ivoorkust en Congo. Deze week stelden Zwitserse autoriteiten Trafigura in staat van beschuldiging van omkoping in Angola.