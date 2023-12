Olieprijzen op koers voor langste verliesreeks in vijf jaar

De olieprijzen liggen op koers voor de zevende week met dalingen op rij, wat de langste verliesreeks sinds 2018 zou zijn. De prijzen staan onder druk door zorgen over een wereldwijd overaanbod op de oliemarkt. Ook de prijzen die Nederlanders aan de pomp betalen, dalen verder.

Zo is de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 vrijdag gezakt tot 2,078 euro, volgens consumentencollectief UnitedConsumers. Donderdag lag die adviesprijs nog op 2,084 euro. Pomphouders kunnen echter wel afwijken van de adviesprijzen.

De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg vrijdag naar ruim 75 dollar per vat. Ondanks de stijging is Brent op weg naar de zevende wekelijkse prijsdaling op rij.

Landen van oliekartel OPEC+, zoals Saudi-ArabiĆ«, proberen al maandenlang de olieprijzen weer omhoog te krijgen door de productie te beperken. Handelaren twijfelen echter of de verminderde productie effect zal hebben. De olieproductie van landen buiten het kartel is toegenomen. Het aanbod vanuit de Verenigde Staten is gestegen naar meer dan 13 miljoen vaten per dag. Begin dit jaar waren dit nog zo’n 12 miljoen vaten per dag.