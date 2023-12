Opnieuw storing bij Rabobank, problemen met afronden transacties

Klanten van de Rabobank kunnen vrijdagmiddag last hebben van een storing. Op de website van de bank staat vermeld dat er problemen kunnen ontstaan bij het afronden van overboekingen. Het is de tweede storing in een week tijd.

De Rabobank roept klanten op niet nogmaals een overboeking aan te maken. Die zou dan mogelijk dubbel verwerkt kunnen worden.

Klanten van de bank konden dinsdag onder meer geen onlinebetalingen doen als gevolg van een storing. Ook was pinnen in de winkel soms niet mogelijk en konden klanten hun rekeningsaldo niet inzien.