Oud-topman Rabobank nieuwe voorzitter raad van commissarissen KLM

KLM wil dat Wiebe Draijer, oud-topman van Rabobank, de nieuwe voorzitter wordt van de raad van commissarissen. De rvc heeft daar vrijdag mee ingestemd, maakte de luchtvaartmaatschappij bekend. Draijer volgt de huidige voorzitter Cees ’t Hart op.

Aandeelhouders mogen volgend jaar april op de aandeelhoudersvergadering besluiten of zij goedkeuring geven voor de aanstelling van Draijer. Als ze instemmen, wordt de 58-jarige Draijer ook bestuurslid van moederbedrijf Air France-KLM.

Draijer was van 2014 tot oktober 2022 bestuursvoorzitter van Rabobank. Eerder was hij twee jaar voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en daarvoor directeur van adviesbureau McKinsey in de Benelux. Hij zegt als voorzitter van de raad mee te willen werken aan “een sterke en duurzamere toekomst” van de luchtvaartmaatschappij. KLM-topvrouw Marjan Rintel noemt Draijer “een goede opvolger” van ’t Hart.