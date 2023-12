Peiling: meeste Duitsers hebben geen begrip voor spoorstaking

De meeste Duitsers hebben geen begrip voor de spoorstaking die vrijdag het treinverkeer in Duitsland grotendeels platlegt. Volgens een peiling door onderzoeker YouGov onder ongeveer 3700 mensen zegt 59 procent van de respondenten er geen begrip voor te hebben. Bijna een derde heeft dat juist wel.

De landelijke staking begon donderdagavond en zorgt volgens Deutsche Bahn voor een enorme verstoring van het treinverkeer. De staking van 24 uur werd uitgeroepen door spoorvakbond GDL. Het is de tweede landelijke staking in vrij korte tijd, want in november werd ook al gestaakt in een arbeidsconflict tussen GDL en Deutsche Bahn.

Nu rijdt Deutsche Bahn met een nooddienstregeling. De staking heeft ook gevolgen voor het internationale treinverkeer vanuit Nederland naar Duitsland.

Volgens het onderzoek hebben jongere mensen wel meer begrip dan ouderen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar zegt 38 procent de staking te begrijpen, terwijl dat bij de groep vanaf 55 jaar een kwart van de mensen is.