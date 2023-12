President Xi: herstel economie China nog altijd in kritieke fase

Het herstel van de Chinese economie bevindt zich nog altijd in een “kritieke fase”, zei president Xi Jinping vrijdag volgens de staatsomroep CCTV. De economie van het land herstelt zich moeizaam na het loslaten van de coronamaatregelen eind vorig jaar. Zo steeg de export van de op een na grootste economie ter wereld in november wel na een maandenlange daling, maar de uitvoer ligt nog steeds laag.

Ook de vastgoedsector in China heeft het nog altijd moeilijk. Projectontwikkelaars kampen met een zware schuldenlast. Sommige van de grootste projectontwikkelaars van het land hebben honderden miljarden dollars aan schulden en dreigen failliet te gaan. China voerde afgelopen tijd de steun aan de vastgoedsector op. Xi drong vrijdag aan op meer maatregelen om de economie te steunen.

Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde eerder deze week de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van China naar negatief. Dat betekent dat het ratingbureau rekent op een afwaardering in de toekomst. Het Chinese ministerie van FinanciĆ«n zei “teleurgesteld” te zijn over het besluit van Moody’s en gaf ook aan dat zorgen over de Chinese economie “onnodig” waren.